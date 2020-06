Bankgeheimnis: "Österreich ist bereit"

Er könne seinen Amtskollegen aber schon jetzt versichern, dass Österreich das Nulldefizit 2016 wegen der Hypo-Pleite noch nicht aufgegeben hat: "Daran möchte ich unbedingt festhalten", sagte Spindelegger. Die Gelder für die Hypo würden sich zwar auf die Staatsschulden durchschlagen, das strukturelle Nulldefizit sollte aber weiter machbar sein.

Wirklich spannend wird es am Dienstag beim Treffen aller 28 EU-Finanzminister. Die große Frage: Werden Österreich und Luxemburg die Blockade gegen die Zinsbesteuerungsrichtlinie nach jahrelangem Ringen heute aufgeben? Der Eiertanz um die signalisierte Zustimmung setzte sich bis zuletzt fort: " Österreich ist bereit, zuzustimmen", sagte Spindelegger am Montag. "Es ist jetzt an Luxemburg, zu sagen, was sie wollen." Dem Vernehmen nach will Finanzminister Pierre Gramegna noch einmal beim "Nein" bleiben.

Damit könnte das Thema nicht, wie geplant, beim EU-Gipfel kommende Woche, sondern frühestens im Mai abgehakt werden.