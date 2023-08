Zu viele Pannen, deutsche Außenministerin pfeift auf Australien-Reise

"Verflixt"

Vielleicht habe dies dazu geführt, dass die Mechanik bei den Klappen erneut nicht funktionierte. Vielleicht hatte es auch eine andere Ursache. Am Ende war das auch ziemlich egal. "Manchmal ist es wirklich verflixt", kommentierte Ministerin Baerbock laut ZDF die neuerliche Panne.

Nach der also zweifachen Misere mit ihrem Regierungsflugzeug bricht die deutsche Außenministerin die geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region nun doch ab. Ursprünglich war die Grünen-Politikerin zu Besuchen in Australien, Neuseeland und der Insel-Republik Fidschi erwartet worden.

80 Tonnen Kerosin

Fest steht, dass wieder 80 Tonnen Kerosin hinausgesprüht werden mussten, bevor das Flugzeug das zulässige Landegewicht erreichte.

Nach Angaben aus ihrer Delegation hätte Baerbock wegen der defekten Luftwaffen-Maschine eigentlich am Vormittag von der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, mit ihrem Tross per Linienflug direkt zur australischen Metropole Sydney aufbrechen sollen. Doch das erwies sich offenkundig als nicht praktikabel.