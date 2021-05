Ihren Vorschlag haben sie in einem Youtube-Video veröffentlicht: Es ist eine springende Handbewegung am Ohr - eine Anspielung an den Trampolinsport und einen Bock, der ebenfalls springen kann. Sowie auf die markanten Ohrringe, die Baerbock gerne trägt. Die neue Idee sei zeitgemäß, frauenfreundlich und vorurteilsfrei, betont Katja Fischer, die an der Entwicklung und auch an der Produktion des Videos beteiligt war. Dass über ein Gremium eine Gebärde bestimmt werde, sei aber eher ungewöhnlich, sagt Zante vom Gehörlosen-Bund.