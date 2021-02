YouTuberin kämpft für mehr Akzeptanz der Gebärdensprache

Letzteres dürfte bei Marek der Fall sein: „Die Zwillingsschwestern der Großmutter meines Vaters sind auch ertaubt.“ Marek hat ebenfalls eine Zwillingsschwester, diese weist auch eine leichte Hörminderung auf. „Ganz genau weiß man das aber nicht. Das ist mir aber eigentlich auch nicht wichtig, da es an der Tatsache ja nichts ändert“, meint die junge Frau selbstbewusst.

Anfangs ignorierte Marek ihr schwindendes Hörvermögen. „Ich habe mir eingeredet, ich würde zu viel tagträumen und einfach nicht aufzupassen“, erinnert sich die 23-Jährige. Dann ging sie zum Ohrenarzt, probierte mehrere Hörgeräte aus – und fühlte sich unwohl.

Eine Sprache in Bildern

Also begann sie, sich mit der Österreichischen Gebärdensprache auseinanderzusetzen: „Ich war fasziniert von der Schönheit der Gebärdensprache. Die Sprache ist sehr visuell, man erschafft Bilder, die in einem 3D-Raum aufgebaut sind. Man kann sich das vorstellen, als wäre man in einem Film mit verschiedenen Kameraeinstellungen.“

Heute kommuniziert die junge Frau ausschließlich in Gebärden. Auch ihre Familie lernte, sich ohne Stimme auszudrücken. Marek schloss die Schule ab und arbeitet heute als Gebärdensprachpädagogin an der Uni Wien und im Sprachenzentrum Wien. Sie träumt davon, Sozialpädagogik zu studieren. In ihrer Freizeit übt sie das Trickreiten und macht akrobatische Kunststücke am Pferd.