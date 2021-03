Baby statt Schule: Wie Corona Mädchen um ihre Chancen bringt

Schwangere Mädchen müssen den Kindsvater oft heiraten; andere Minderjährige werden zu Ehen gezwungen oder gehen diese vermeintlich aus freien Stücken ein, damit ihre Familie eine Esserin weniger zu versorgen hat.

Weltweit gibt es Unicef zufolge 650 Millionen Mädchen und Frauen, die als Kinder verheiratet wurden, die Hälfte davon stammt aus Bangladesch, Brasilien, Indien, Äthiopien und Nigeria.

Dramatisch ist die Lage aber auch in Mosambik, wo jedes zweite Mädchen vor dem 18. Geburtstag verheiratet wird, oder in Simbabwe. Rund 30 Prozent der Mädchen müssen hier heiraten, bevor sie 18 werden; zuletzt stiegen die Zahlen deutlich. Allein diesen Jänner wurden in Simbabwe mit seinen 15 Millionen Einwohnern laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua mehr als 4.900 Teenagerschwangerschaften registriert, dazu knapp 1.180 Kinderhochzeiten (obwohl die offiziell verboten sind).

„Kinderehen und -Schwangerschaften müssen bekämpft werden“, warnt eine jugendliche Aktivistin, „sonst werden sie zu einer neuen Pandemie.“