Automobil-Ausstellung in Frankfurt: Protest auf Beinen und Rädern

Das größte Auto an diesem Tag ist mitten unter den Demonstranten: Ein aufgeblasener Wagen, der auf dem Dach liegt und den Schriftzug „ Verkehrswende jetzt“ trägt. Das ist auch die Forderung Tausender Menschen, die am Samstag in Frankfurt auf die Straße gegangen bzw. geradelt sind. Laut Veranstaltern, Organisationen wie Greenpeace, Naturfreunde, ADFC (Allg. Deutscher Fahrrad Club) und VCD (Ökologischer Verkehrsclub), sind es 7000 zu Fuß und 18.000 auf dem Fahrrad.

Was sie eint, ist ein Ziel: Weniger Autos in der Stadt, Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und mehr Infrastruktur für Rad- und Fußgängerwege. „Nieder mit der Autokratie“, steht auf dem Transparent von Seniorin Roswitha. Man habe sich zu lange nur auf das Auto fokussiert, zu wenig auf Fläche für Menschen, kritisiert sie.