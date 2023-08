Außenminister Schallenberg will klare Botschaft an Russland senden

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) will am Mittwoch wegen der russischen Invasion der Ukraine eine klare Botschaft nach Moskau senden.

Beim Gipfeltreffen der Krim-Plattform, an dem Schallenberg laut Aussendung des Außenministeriums am Nachmittag virtuell teilnehmen wird, meint er laut Redetext: "Wir werden Russland nicht mit diesem Verbrechen davonkommen lassen. Österreich setzt sich an vorderster Front für die Einrichtung eines Sondertribunals ein."