Massive Ausschreitungen bei Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart

Wieder ist es im im Zusammenhang mit einer Eritrea-Veranstaltung in Deutschland zu Ausschreitungen gekommen - diesmal in Stuttgart. Zuvor gab es im Juli 2023 bei einem Eritrea-Festival in Gießen gewalttätige Auseinandersetzungen. "Dass es zu Störungen bei so einer Veranstaltung kommt, war uns bewusst, allerdings war die Massivität der Ausschreitungen nicht vorhersehbar", sagte der Sprecher der Polizei.

Mehrere Kleingruppen hätten mit Steinen, Flaschen und Holzlatten die etwa 200 Teilnehmer der Veranstaltung und Polizisten angegriffen, teilte der Polizeisprecher am Samstag mit. Zehn Beamte seien verletzt worden. Auf Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie Männer mit Holzlatten und Flaschen auf Polizisten losgehen.

Rund 200 Menschen h√§tten sich am Samstag zu einer Veranstaltung des Verbands eritreischer Vereine in Stuttgart und Umgebung versammelt, berichtete ein Polizeisprecher. Die Vereine w√ľrden mit der Regierung in Eritrea sympathisieren. Zur Mittagszeit h√§tten sich dann mehrere Kleingruppen am Bahnhof Bad Cannstatt und am Stuttgarter Hauptbahnhof versammelt. Sie seien am Stuttgarter R√∂merkastell auf die Teilnehmer der Veranstaltung losgegangen.