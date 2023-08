Schwerverletzte bei Ausschreitungen bei eritreischem Festival in Stockholm

Am Rand eines eritreischen Kulturfestivals in Stockholm ist es zu gewalttätigen Ausschreitungen mit mindestens vier Schwerverletzten gekommen. Schwedische Medien berichteten von etwa 1.000 Gegendemonstranten, die sich am Donnerstag im Norden der Stadt versammelt und Steine auf die Polizei geworfen hätten, die mit einem Großaufgebot vor Ort war. Aufnahmen zeigten mindestens einen Brand auf dem Festivalgelände sowie zerstörte Fahrzeuge und mit Stöcken bewaffnete Männer.

