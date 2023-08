Mutmaßliche Amoktat: 13 Verletzte bei Auto- und Stichattacke in Südkorea

Bei einer mutmaßlichen Amoktat in Südkorea hat ein Mann mit einem Auto und einer Stichwaffe mehr als ein Dutzend Menschen verletzt. Der Mann habe zunächst sein Auto auf einen Gehweg in der Nähe einer U-Bahn-Station in der südlich von Seoul gelegenen Stadt Seongnam gelenkt und dabei mehrere Passanten mitgerissen und verletzt, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag unter Berufung auf Augenzeugen und die Polizei.

