Warum so viele Austro-Türken Erdogan wählten

Sie sind das Zünglein an der Waage – und in Wahlkämpfen entsprechend heftig umworben: Jene 3,5 Millionen im Ausland lebende Türken, die zur Wahl berechtigt waren. Deutschland, Österreich, die Schweiz, Großbritannien sind da jene Länder, in denen besonders viele Türken leben. Der Ausgang der Wahlen aber fiel in diesen Staaten ganz und gar unterschiedlich aus. Während etwa die Türken in der Schweiz mehrheitlich gegen Erdogan stimmten, fuhr der Wiedergewählte in Deutschland und vor allem Österreich Rekordergebnisse ein.

72 Prozent stimmten laut vorläufigen Ergebnissen in Österreich für Erdogan, in Deutschland waren es 65 Prozent. Ebenso weit über dem nationalen türkischen Ergebnis liegende Werte fuhr auch die türkische Regierungspartei AKP in den beiden Ländern ein. In der Schweiz dagegen zeichnete sich ab, dass nur 38 Prozent der türkischen Wähler für Erdogan stimmten – gefolgt vom Kandidaten der Oppositionspartei CHP, Muharrem Ince (32 Prozent), und dem Kandidaten der sozialdemokratischen, pro-kurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtas (27 Prozent). Ince kam in der Türkei auf 31 Prozent, Demirtas auf lediglich 8 Prozent.