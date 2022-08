Aus Angst vor Affenpocken: Angriffe auf Affen in Brasilien

Angesichts des Anstiegs von Affenpocken-F√§llen in Brasilien gibt es immer mehr Angriffe auf Affen in dem s√ľdamerikanischen Land. "Wir haben festgestellt, dass die Zahl der Vorf√§lle zunimmt, in denen Tiere verfolgt, mit Steinen beworfen oder sogar vergiftet werden", so Dener Giovanni Koordinater des Internationalen Netzwerks zur Bek√§mpfung des Wildtierhandels (Renctas).

"Das liegt daran, dass in der brasilianischen Gesellschaft immer noch die Information fehlt", dar√ľber, dass die Affen nicht Tr√§ger des Virus seien und deshalb auch keine Gefahr f√ľr den Menschen darstellen w√ľrden. Dem Zoo von S√°o Jos√© do Rio de Preto etwa waren zuletzt eine Reihe von misshandelten und vergifteten Affen gebracht worden, von denen elf starben, wie aus einer Mitteilung der Stadt im Bundesstaat Sao Paolo hervorging. In einem dazugeh√∂rigen Video war zu sehen, wie die Affen litten.

"Sollten keine Affen angreifen"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dr√ľckt ihre Sorge angesichts der Entwicklung in Brasilien aus: "Die Leute sollten keine Affen angreifen", sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris bei einer Pressekonferenz. Auch bei Gelbfieberausbr√ľchen war es in Brasilien immer wieder zu Angriffen auf Affen gekommen.

Mehr als 2000 Fälle in Brasilien

Brasilien hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Bras√≠lia bis 8.August fast 2300 Affenpocken-F√§lle registriert. Der erste Todesfall au√üerhalb Afrikas in Zusammenhang mit dem Affenpockenausbruch wurde im gr√∂√üten Land S√ľdamerikas Ende Juli best√§tigt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hatte der Patient mehrere verschiedene Vorerkrankungen und war deshalb immungeschw√§cht.

von Christina Zwander