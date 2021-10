Augustus-Intelligence-Gründer stirbt bei Hubschrauberabsturz

Der CDU-Jungstar Philipp Amthor erhielt für seine Dienste mindestens 2817 Aktienoptionen sowie einen Direktorenposten bei dem Start-up. Auch der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sowie der Ex-BND-Chef August Hanning berieten Augustus Intelligence.



Es war nie ganz klar, womit Augustus Intelligence Geld verdienen wollte: Das Unternehmen gab an, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Bis auf eine zugekaufte Chatbot-Software verfügte es damals aber über keine öffentlich auffindbaren Produkte.

Im April musste Augustus Intelligence vor einem US-Gericht in Delaware einen Antrag auf Insolvenz stellen. Das Unternehmen sprach in einer Stellungnahme von einem „bedrohlich niedrigen“ Bargeldbestand.

Wolfgang Haupt hatte nach eigenen Angaben an der privaten Universität Witten-Herdecke und in Harvard Medizin studiert. Auf seinem Profil im sozialen Netzwerk LinkedIn gab er an, bereits vor Augustus Intelligence mehrere Unternehmen gegründet zu haben.

Darunter etwa „StopThirst.org“, das laut Webseite Wasserfiltersysteme in Syrien, Jordanien, Westafrika und Panama installiert hat. Außerdem erklärte er, dass er Mitgründer eines „personalisierbaren, Direct-to-consumer-Kofferunternehmens“ sei.

Im Februar 2020 war Haupt zu Gast bei „Choose France“, einer Investorenkonferenz in Versailles. In einem Statement vor laufender Kamera sagte er damals mit eindringlicher Stimme: „Künstliche Intelligenz verändert die Welt. Jene, die sie beherrschen, werden an der Spitze sein.“ Außerdem kündigte er an, 50 Millionen Euro in Frankreich zu investieren und 50 neue Jobs zu schaffen.