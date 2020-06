CDU-Nachwuchshoffnung in Lobby-Affäre verstrickt: Anständig sein, ist schwer

Wie bekannt wurde, warb er im Herbst 2018 in einem Brief an den Bundeswirtschaftsminister um politische Unterstützung für die IT-Firma Augustus Intelligence. Ein US-Unternehmen, das von Deutschen gegründet wurde und Konservative wie den Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg und eben CDU-Nachwuchshoffnung Amthor dazuholte.

Besonders heikel: Der junge Abgeordnete aus einfachen Verhältnissen stammend, aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter - so erzählt er seine Geschichte - erhielt einen Direktorenposten und Aktienoptionen. Obendrauf gab's Urlaubsreisen und teure Hotels, unklar ist, wer dies bezahlte. Aus einem Mailverkehr der Augustus-Leute geht jedenfalls hervor: "So ein geiler Typ, wir müssen uns echt bei ihm bedanken."

"Fehler", aber kein Rücktritt

Als das Ganze nun aufflog, räumte Philipp Amthor "Fehler" ein und erklärte: "Ich bin nicht käuflich". Sein Engagement habe rückblickend nicht seinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung seiner politischen Aufgaben entsprochen, schrieb er auf Facebook. Aber Rücktritt? Davon ist keine Rede.

Amthor hat in der Union einige Menschen, die seinen Weg nach oben beförderten. Er wird als Wahlkampfhelfer eingeladen, steht neben Ministern wie Seehofer und Spahn. Oder sitzt im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz - den Posten wird er nun zurücklegen. Was dann von ihm bleibt? Der Nimbus des Hoffnungsträgers scheint vorerst vorbei zu sein, bleibt noch der des jungen CDU-Maskottchens. Doch selbst dieser ist manchen in der Partei eine Spur zu dick aufgetragen. In der Parteinachwuchsorganisation Junge Union, wo er als Schatzmeister wirkt, fiel bei der Wahl des neuen Vorsitzenden nicht unbedingt gleich sein Name. "Hast du gesehen, wie der aussieht?", sagte einer mit Verweis auf Amthors Signature Look: Anzug, Krawatte, und Pin mit Deutschlandfahne am Revers.

Kultig, aber knochenhart

So kultig er damit bei einigen rüberkommt, so knochenhart wirken wieder seine Positionen mit denen er ebenfalls regelmäßig für Aufregung sorgt. Klassisch konservativ plädiert er im Umgang mit Geflüchteten für Begrenzung, Humanität und Härte. Etwas aus der Zeit gefallen wirke er vor einem Jahr im Talk bei Anne Will. Da fand sich der junge Mann in einer Diskussionsrunde um den umstrittenen Abtreibungsparagrafen wieder. Dieser verbietet Ärztinnen und Ärzten über Schwangerschaftsabbruch zu informieren. Amthor, in der Rolle des Konservativen, sprach sich in der Frauen-Runde bestehend aus einer Ärztin, Frauenrechtsaktivistin und SPD-Familienministerin, klar dafür aus. Mit seiner Unterstützung in einem einschlägigen Verein konfrontiert ("Fürs Leben, nicht fürs Töten werben"), wollte er dann schnell klar stellen, dass er gar kein "Abtreibungsgegner" sei. Und gab, nachdem er seine Positionen rausgehauen hatte, zu, dass hier in der Runde zu sitzen, nicht einfach sei - "als junger Bundestagsabgeordneter, der männlich ist und noch keine Kinder hat".

Zuletzt kursierte auch ein Video im Netz, das ihn mit einigen grauhaarigen Männern die Nationalhymne singend zeigte. Dann hört man ihn, wie er sagt "ist keiner von uns Moslem, der das jetzt nicht singen kann". Amthor erklärte seinen Spruch später für "mehr als unglücklich".

Ob für seine Lobby-Arbeit am Ende auch das "Sorry" reicht, um glimpflich aus der Affäre zu kommen? In der Union will man den Fall transparent prüfen lassen. Da geht es etwa darum, ob er seine Spesenzuwendungen und Anteilsoptionen auch als Einkünfte hätte deklarieren müssen. Ein CDU-Parteikollege wird von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" so zitiert: "Er ist eben noch jung, und da trifft man im Überschwang noch leichter falsche Entscheidungen." Für einen, der lange nicht ernst genommen wurde, könnten solche Sätze schon die größte Strafe sein.