Leben unter Joch des IS ist die Hölle

Frauen müssten sich komplett verschleiern, wenn sie sich denn überhaupt getrauten, mit ihrem Mann außer Haus zu gehen. "Ich habe schon gehört, dass ein Ehemann gepeitscht wurde, weil seine Frau keine Handschuhe anhatte", klagt Hanaa.

Andernorts ergeht es Frauen noch viel schlimmer. "Sie (die IS-Terroristen) verschleppen sie, wenn sie neue Gebiete einnehmen", sagt die UN-Gesandte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Sainab Bangura. Dann würde der Preis der Frauen taxiert. Manche Mädchen würden für 1000 US-Dollar verkauft, andere "zum Preis einer Zigarettenschachtel". Diese Versklavung von Frauen sei ein wichtiger Faktor der IS-Strategie: "Auch so ziehen sie junge Männer an", betont Bangura.