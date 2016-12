Auf Obama pfeifen, auf Trump warten

So viel Herzensgüte zeigt in Russland um diese Jahreszeit sonst nur Weihnachtsmann "Väterchen Frost". Präsident Wladimir Putin schaltete sich am Freitag persönlich in die eskalierende Krise um russische Hackerangriffe auf die USA ein – und pfiff seinen Außenminister Sergej Lawrow zurück. Der hatte nämlich schon konkret die Ausweisung von US-Diplomaten aus Russland angekündigt. Dazu kursierten in zahlreichen westlichen Medien auf einmal Berichte, die russische Regierung werde sogar die Amerikanische Schule in Moskau zusperren lassen. "Wir werden niemanden ausweisen", erklärte Putin und sprach zu den beschwichtigenden Worten gleich eine Einladung aus. Die amerikanischen Diplomatenkinder seien zu den russischen Weihnachten – also zu Heilig-Drei-König – im Kreml ganz herzlich willkommen.

Russische Residenzen gesperrt

Dass Russland, ungeachtet Putins demonstrativer Gelassenheit diplomatische Maßnahmen setzen wird, scheint unausweichlich. Zu massiv war am Donnerstag der diplomatische Großangriff aus Washington, mit dem die scheidende Obama-Regierung weltweit für Aufsehen sorgte.

Der Präsident persönlich kündigte die Sanktionen gegen Russland an. So werden 35 russische Diplomaten, die Obama als Geheimagenten bezeichnete, aus den USA ausgewiesen. Sie müssen das Land noch am Wochenende verlassen. Außerdem werden zwei diplomatische Niederlassungen der russischen Botschaft in den USA – in New York und in Maryland bei Washington – gesperrt. Diese Gebäude, offiziell sind es Ferien-Residenzen für Diplomaten, seien für Spionage-Aktivitäten benützt worden.

Befehle kamen angeblich vom Kreml

Obama bezieht sich auf einen Bericht des Heimatschutzministeriums gemeinsam mit dem FBI. Darin werden noch einmal die ohnehin schon vor Monaten erhoben Vorwürfe gegen Moskau ausgeführt. Russlands Militärgeheimdienst habe von langer Hand vorbereitete Hacker-Attacken gegen die Demokratische Partei und Hillary Clintons Wahlkampfteam geführt. Die Befehle dafür seien direkt vom Kreml gekommen.

Mit den gestohlenen Informationen habe man den US-Präsidentschaftswahlkampf beeinflusst. (siehe auch nebenst.Geschichte). Russland hat diese Vorwürfe stets als unbegründet zurückgewiesen. Auch jetzt sprach Außenminister Sergej Lawrow von "haltlosen" Anschuldigungen. Deutlich härter die Reaktion der Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Die Obama-Regierung sei eine Gruppe außenpolitischer Versager, "böse und beschränkt". Nach acht Jahren ohne weltpolitische Erfolge schaffe man es nicht einmal, einen eleganten Punkt zu setzen, sondern nur einen "fetten Fleck".

Moskau wartet auf Trump

Doch abgesehen von solchen verbalen Schnellschüssen will man sich in Moskau eigentlich nicht mehr mit der scheidenden Obama-Regierung auseinandersetzen. Drei Wochen noch, dann wird dieser ohnehin Donald Trump nachfolgen – und von dem erwartet man sich einen grundlegenden Kurswechsel.

Trumps zukünftiges Kabinett ist großzügig mit Freunden Russlands besetzt, allen voran der Präsident selbst, der ja Putin schon im Wahlkampf als starken Führer bezeichnet hatte, und Außenminister Rex Tillerson, der als Chef des Energieriesen Exxon-Mobil beste geschäftliche Kontakte mit Russland gepflegt hat. Der designierte Präsident hat bereits deutlich gemacht, dass ihm gute Beziehungen zu Russland sehr wichtig seien. Die Empörung über die russischen Hackerangriffe hat Trump immer zu beschwichtigen versucht.

Entsprechend verlegen reagierte er auch auf die jüngste Eskalation des Skandals um die Hacker-Angriffe. Auf mögliche Gegenmaßnahmen angesprochen, meinte er nur, das Leben sei durch Computer viel komplizierter geworden, alles funktioniere schneller, "aber ich bin mir nicht sicher, ob wir noch die Sicherheit haben, die wir brauchen."

Republikaner fordern Vergeltung

Doch die wachsende Empörung, auch in der eigenen Partei, setzt auch Trump politisch unter Druck. So spricht etwa der einflussreiche Senator John McCain von Putin offen als "Verbrecher und Schläger",den man in die Schranken weisen müsse. Trump, der noch am Donnerstag vorgeschlagen hatte, "einfach ganz normal weiter zu machen", will sich kommende Woche von den Geheimdiensten über die Hacker-Angriffe informieren lassen.