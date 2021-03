Auf den Spuren von Donald Trump: DomRep baut Zaun zu Haiti

Tatsächlich ist der Migrationsdruck auf dem karibischen Eiland groß: Während es die DomRep zu einem gewissen Wohlstand gebracht hat – vor allem auch durch den Tourismus (vor Corona kamen rund acht Millionen Besucher in das Urlauberparadies und steuerten so acht Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei), ist Haiti das ärmste Land in der westlichen Hemisphäre. Misswirtschaft und Naturkatastrophen, wie etwa das verheerende Erdbeben 2010, dessen Folgen heute noch erkennbar sind, ließen Hunderttausende Haitianer ihre Heimat verlassen. Alleine in der Dominikanischen Republik halten sich mehr als eine Million Menschen aus dem Nachbarland auf – bei einer Gesamtbevölkerung von zehn Millionen.