Auch in England schließen die Pubs um 22 Uhr

Die Lokalregierungen in Schottland, Wales und Nordirland kündigten in Absprache mit London ähnliche Maßnahmen an. Experten sehen das Bündel an Restriktionen als Versuch eines Spagats: Infektionen, die sich derzeit alle sieben Tage verdoppeln (auf 4.368 am Montag), sollen gebremst werden, ohne der Wirtschaft zu sehr zu schaden.