Großbritannien schickt Einreisende aus Österreich in Quarantäne

347 Neuinfektionen gab es in Österreich von Mittwoch auf Donnerstag - zu viele, findet offenbar das Außenamt von Großbritannien. Einreisende aus Österreich müssen künftig wieder in eine 14-tägige Quarantäne, berichtet der Standard.

Das Außenamt in London veröffentlichte die entsprechende Anweisung am Donnerstag. Neu auf der Liste sind auch Kroatien und der Karibikstaat Trinidad und Tobago. Wer aus Portugal einreist, muss indes nicht mehr in Quarantäne.

Zuletzt hatte Norwegen Österreich auf die Quarantäne-Liste gesetzt. Ob noch andere Staaten folgen, bleibt vorerst offen.