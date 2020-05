Attacken gegenüber Juden nehmen zu

Unter Europas Juden geht die Angst um: Einer von vier europäischen Juden fürchtet sich davor, die Kippah zu tragen, die ihn als Juden identifizieren würde, in Schweden sind es gar 50 Prozent. 90 Prozent der ungarischen Befragten sagen, dass der Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren zugenommen habe. In Frankreich, Belgien und Schweden sind 80 Prozent dieser Meinung. 22 Prozent der Befragten geben an, „jüdische Orte oder Veranstaltungen“ aus Sicherheitsgründen zu meiden.

Diese Daten sind Teil einer Umfrage der EU-Agentur für Grundrechte in neun Mitgliedsländern ( Ungarn, Schweden, Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Großbritannien, Rumänien, Lettland), die in israelischen Zeitungen und vom Jüdischen Medienforum vorab veröffentlicht worden sind. Die gesamten Ergebnisse der Studie werden am 8. November in Wien präsentiert – einen Tag vor dem 75. Jahrestag der November-Pogrome.