Attacke auf Alaba kickt Mölzer ins blaue Out

Mölzer , der trotz Rücktrittsaufforderungen gesagt hatte, nicht zu weichen, begründet den Abgang so:

Nicht Druck der "politisch korrekten Medienlandschaft", nicht "die geheuchelte Empörung des Establishments, auch nicht die von der ultralinken Jagdgesellschaft organisierte Hetze zwecks strafrechtlicher Verfolgung meiner Person" veranlassten ihn dazu. "Es ist der offensichtliche Vertrauensverlust in meiner Partei."

Tatsächlich haben selbst FPÖ-Länderchefs Mölzer kritisiert ( Vorarlbergs Dieter Egger: "Grenzüberschreitung"). Sie, vor allem aber Strache fürchteten, Mölzer könnte die FPÖ bei der EU-Wahl Stimmen jener kosten, die den Blauen zugetan, aber nicht ewiggestrig sind. Und so drängte ihn Strache zum Polit-Adieu – auf die Gefahr hin, dass er es sich auch mit Mölzers rechtsrechtem Partei- und Wähleranhang verscherzt. Straches Kalkül abseits der EU-Wahl könnte sein, sich als Koalitionspartner hoffähig zu machen. Mit dem Verweis: "Sehet her, Gesinnung a la Mölzer wird in der FPÖ nicht geduldet."Ob der streitbare Mölzer kampflos abzieht, ist noch offen. Er könnte sich revanchieren – mit eigener EU-Wahl-Liste. Bis Freitag müsste er die Kandidatur anmelden. Die nötigen 2600 Unterstützungserklärungen bräuchte er nicht zu sammeln. Seine Unterschrift als EU-Mandatar zählte ebenso viel. Wird Mölzer das tun? Sein Sprecher sagte dazu nur: Mölzer werde sich erst nach dem heutigen FPÖ-Vorstand erneut äußern. Ein Vertrauter des blauen Provokateurs glaubte am Dienstag nicht an einen Sololauf mit einer eigenen Liste Mölzer nach Brüssel.

Wie sehen europäische Geistesbrüder die Causa Mölzer? Philip Claeys, EU-Mandatar des Vlaams Belang, zum KURIER: "Er muss selbst entscheiden, ob er antritt. Wir sollten uns nicht einmischen. Soweit ich weiß, hat sich Mölzer für seine Aussagen entschuldigt, also ist die Sache für uns auch erledigt. Es wird für unsere Zusammenarbeit mit der FPÖ oder auch mit Mölzer kein Problem sein."