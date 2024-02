Tschechien plant Bau von "bis zu vier" neuen Atomreaktoren

Tschechien hat seine Ausschreibung für den Ausbau seiner Atomenergie-Industrie deutlich ausgeweitet. Anstatt eines neuen Reaktors im südmährischen Atomkraftwerk Dukovany ist nun von "bis zu vier neuen Blöcken" in Dukovany und in dem südböhmischen Kraftwerk Temelin die Rede.

So steht es in einer Stellungnahme der Prager Regierung an die französische Gesellschaft EDF und die südkoreanische KNHP.