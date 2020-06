Atomstreit: Iran lehnt Obamas Bedingungen ab

Mit einer politischen Erfolgsmeldung wollte er dem unliebsamen Gast zuvorkommen. Noch ehe Israels Premier Netanyahu vor dem US-Kongress seine Warnung vor den atomaren Plänen des Iran und vor jeder möglichen Einigung mit dem Mullah-Regime ablieferte (siehe oben), meldete sich Obama zu Wort. In Interviews erklärte er, eine Einigung mit dem Iran, die dessen Atomprogramm für mindestens zehn Jahre auf Eis lege, sei die "beste Sicherheit, die wir bekommen können".

Doch von diesen zehn Jahren will man in Teheran nichts wissen. Sein Land werde diese "übermäßigen und unrealistischen Forderungen" nicht akzeptieren, machte Außenminister Javad Zarif deutlich, außerdem habe der US-Präsident seine Forderungen in einer "inakzeptablen und bedrohlichen Weise" präsentiert.