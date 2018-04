Atomabkommen in Gefahr: Europa will Trump stoppen

Dort wächst angesichts der US-Drohungen der Unmut über das Atomabkommen. Vor allem weil die ausgehandelten wirtschaftlichen Erleichterungen für das unter Sanktionen leidende Land bisher nicht bei den Unternehmen, Firmen und Bürgern angekommen sind.

Sollten also die USA den Vertrag aufkündigen, scheint auch Teheran entschlossen, sein Atomprogramm mit vollem Tempo anzuwerfen, wie Irans Botschafter in Österreich, Ebadollah Molaei, dem KURIER bekräftigt: „Kein multilaterales Abkommen kann überleben, wenn eine Partei aussteigt.“

Staatspräsident Rohani hat in einer TV-Ansprache vor wenigen Tagen offene Drohungen an die USA gerichtet. „Ich sage denen im Weißen Haus, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden wir entschlossen reagieren.“

In einer großen Militärparade in Teheran vor wenigen Tagen ließ man vorrangig das rundherum erneuerte und vergrößerte Arsenal an Raketen auffahren. Diese Waffen stehen im Brennpunkt des aktuellen Konflikts. Betrachten die USA sie doch als Bruch aller geltenden Abkommen. Der Iran aber erklärt sie als notwendig für seine Verteidigung. Sei man doch von Nachbarstaaten umgeben, die „alle Arten von Waffen angehäuft haben, großzügig und skrupellos geliefert von den USA und einigen EU-Staaten“. Zurückstecken will man in diesem Konflikt jedenfalls vorerst nicht, wie der Botschafter deutlich macht: „Iran ist auf alles vorbereitet, und wir wissen, wie wir unsere nationalen Interessen verteidigen.“