"Atmen fällt schwer": Australische Buschfeuer hüllen Sydney in Rauch

Insgesamt haben in New South Wales bisher mehr als 7.000 Feuer auf einer Fläche von mindestens zwei Millionen Hektar gewütet. Sechs Menschen fielen den Flammen bereits zum Opfer, mehr als 670 Häuser wurden zerstört.

"Eine der schlimmsten Luftverschmutzungen überhaupt"

Die Rauchschwaden ziehen aus dem Landesinneren in Richtung Küste und liegen nun schwer über Sydney. Wegen einer Inversionswetterlage, bei der sich Schadstoffe am Boden sammeln, sollen sie dort mindestens bis Samstag hängen bleiben, teilte die Feuerbehörde RFS am Donnerstag mit. Es sei "eine der schlimmsten Luftverschmutzungen überhaupt", warnte die Umweltbehörde von New South Wales. Die Behörde stufte die Luftqualität am Donnerstag im Osten und im Südwesten der Stadt als "schädlich" ein, im Nordwesten als "sehr schlecht".