Buschbrände bedrohen die Koala-Bären in Australien

Nach Angaben der Feuerwehren sind 40 bis 60 Brände derzeit außer Kontrolle. Wer Tiere retten will, begibt sich selbst in höchste Lebensgefahr. In New South Wales wurde der Notstand ausgerufen. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben, rund 100 wurden verletzt, darunter 20 Feuerwehrleute.

Vögel fallen tot aus den Bäumen

Immer dichtere Bebauung und gigantische Bergbauprojekte sowie eingeführte Jäger wie Füchse und Katzen waren in der Vergangenheit die Hauptursache für das Artensterben. Jetzt kommt der Klimawandel hinzu: "Seltene Vögel und Fledermäuse sind im letzten Jahr nach Tagen mit hohen Temperaturen von weit über 40 Grad einfach tot aus den Bäumen gefallen", sagt die Lesley Hughes, eine Professorin vom unabhängigen Climate Council.

Das erste Säugetier, das durch den Klimawandel ausgestorben sei, ist die Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte, ein kleines Nagetier, das nur auf einer Insel im Norden Australiens lebe. Doch der Meeresspiegel stieg, die Insel wurde geflutet. Wissenschafter wie Hughes beklagen, dass die australische Regierung einfach zu wenig tute, um das Artensterben zu verhindern.