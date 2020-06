Athen: "Bruch" mit Moskau vermeiden

Für die zumindest sehr reservierte Haltung gegenüber verschärften Sanktionen inklusive ausgesprochener oder vielleicht doch nicht ausgesprochener Veto-Drohung wurde Athen am Donnerstag seitens Moskaus "belohnt": Russland hat sich grundsätzlich bereit erklärt, Griechenland finanziell zu unterstützen. Sollte eine derartige Bitte an die Regierung herangetragen werden, "würden wir das positiv prüfen", sagte Russlands Finanzminister Anton Siluanow. Das wiederum könnte Griechenland Luft bei den Verhandlungen mit der EU in Sachen Sparprogramm verschaffen.

Bei ihrem Sondertreffen kamen die Außenminister am Donnerstag nur einen kleinen Schritt weiter: Die bestehenden Konto- und Einreise-Sperren, die im März ausgelaufen wären, wurden bis September verlängert – laut Diplomaten ein Zugeständnis an Griechenland; ursprünglich hätte die Frist bis Jahresende laufen sollen. In den kommenden Tagen soll außerdem eine Erweiterung der Liste um neue Namen vorgelegt werden.

"Weitere Schritte", sprich: schärfere Wirtschaftssanktionen sollen für den Gipfel der Staats- und Regierungschefs in zwei Wochen vorbereitet werden.

Ob es dann einen Beschluss für eine Verschärfung der Gangart gegenüber Moskau geben wird, ist fraglich. Die EU-Regierungen sind tief gespalten in der Frage, was weitere Wirtschaftssanktionen bewirken können.

Außenminister Sebastian Kurz hält sie "derzeit für keinen hilfreichen Schritt". Maßnahmen gegen "Personen, die für die Situation in der Ukraine Verantwortung tragen" seien "wesentlich besser". Würde Österreich neue Wirtschaftssanktionen, die nur einstimmig beschlossen werden können, im Rat blockieren? "Es geht um eine Diskussion, nicht um Veto-Drohungen", sagt Kurz. Er sieht diesbezüglich auch die neue Regierung in Athen gefordert, "sich hier einzureihen in dieses Prinzip der EU, einen Kompromiss zu suchen".