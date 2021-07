Reizgas-Attacke auf Flüchtlingsheim

In Deutschland ist es erneut zu einem Angriff auf ein Asylwerberheim gekommen. Ein Mann hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Halbe im ostdeutschen Bundesland Brandenburg Reizgas versprüht und 40 Bewohner verletzt. Unter den Betroffenen seien auch Kinder gewesen, teilte die Polizei in Cottbus am Mittwoch mit.

Die Motive des 28-jährigen Deutschen, der für eine mit Arbeiten in der Unterkunft betraute Baufirma tätig ist und daher Zugang zu dem gesicherten Gebäude hatte, seien bisher noch unklar. Es werde "intensiv" ermittelt.