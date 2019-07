Asyl-Vorstoß von der Leyens stößt auf Skepsis

Dieses Interview mit der deutschen " Bildzeitung" birgt Sprengstoff: Im Gespräch mit dem Boulevardblatt forderte die designierte Chefin der EU-Kommission „mehr Fairness und Lastenverteilung“ in Bezug auf das Aslywesen. Sie wolle das „ Dublin“-System reformieren, wonach Migranten in jenem Land einen Asylantrag stellen müssen, in dem sie zuerst EU-Boden betreten haben.

Die Debatte ist nicht neu. „Schon 2016 hatte die Kommission einen Vorschlag zu einer fairen Verteilung präsentiert“, sagt Franz Leidenmühler, Vorstand des Instituts für Europarecht an der Universität Linz, im KURIER-Gespräch. Als Parameter für die Quote seien damals vier Punkte festgelegt worden: Bevölkerungszahl, Wohlstand (gemessen am Bruttosozialprodukt), Arbeitslosigkeit, bereits vorhandene Flüchtlinge. Auch Strafzahlungen für „Verweigerer“ seien vorgesehen gewesen: 250.000 Euro pro Flüchtling.