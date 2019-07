EU braucht eine neue Migrationspolitik

Eine gehörige Portion Mut kann man der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht absprechen. Nur Tage nachdem sie mit einer nur äußerst knappen Mehrheit im Europaparlament zur „Mrs. Europe“ gewählt wurde, greift sie eines der derzeit heißesten Eisen an: Die Migrationsthematik, konkret die Asylproblematik. Sie will weg vom sogenannten „Dublin“-System, wonach Migranten dort einen Asylantrag stellen müssen, wo sie erstmals EU-Boden betreten haben, also meist in Griechenland, Italien und Spanien. Und sie will eine gerechte Verteilung. Im Kern hat die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin völlig recht. Eine Reform der „Dublin“-Regelung, die vor 30 Jahren entwickelt wurde, ist längst überfällig. Damals war Migration kaum ein Thema, ein Flüchtlingsstrom wie 2015 unvorstellbar. Und dennoch greift von der Leyens Ansatz zu kurz.