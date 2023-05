Asselborn zu Europas Einschätzung von Russland: "Bin mit Schuldgefühl konfrontiert"

"Schuldgefühl in mir selbst"

„Wenn man in sich hineingeht und man blickt zurück, dann bin ich schon auch mit einem Schuldgefühl in mir selbst konfrontiert“, sagte Asselborn. „Das konnte man sich einfach nicht vorstellen, dass Russland Zehntausende Menschen ohne Ursache ihres Lebens beraubt.“ Zu seinem Schuldgefühl sagte er: „Und man fragt sich dann: War das vorauszusehen, hätte die Politik anders reagieren müssen, hätten wir härter reagieren müssen sogar schon nach (Georgien) 2008?“

Dafür hätte es damals aber weder in der Nato noch in der EU eine Mehrheit gegeben, sagte Asselborn. Er glaube, dass die USA auch nach der Krim-Annexion „noch daran geglaubt haben, dass man irgendwie trotzdem wieder in eine gewisse Normalität hineinkommen könnte“.

➤ Mehr dazu: Medwedew schlägt Aufteilung der Ukraine zwischen Russland und EU vor