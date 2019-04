Assange: Chronologie von Aufstieg und Fall eines Staatsfeindes

2011

Die britische Polizei nahm Assange fest, ließ ihn dann jedoch gegen Auflagen und Kaution frei. Im Februar 2011 erlaubte ein Gericht in London Assanges Auslieferung nach Schweden – er ging in Berufung, da er eine Auslieferung in die USA, wo ihm eine lange Haftstrafe drohte – und droht.