Aus Botschaft getragen: Wikileaks-Gründer Assange in London verhaftet

Wikileaks Gründer Julian Assange ist von der britischen Polizei verhaftet worden. Kurz zuvor war ihm das ecuadorianische Asyl durch die Regierung in Quito entzogen worden. Wie Scotland Yard mitteilte, wurde der 47-jährige Australier in ein Londoner Kommissariat gebracht.

Assange war, um einer Auslieferung an Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen und einem von ihm befürchteten Prozess in den USA zu entgehen, 2012 in die Botschaft Ecuadors in London geflüchtet. Der damalige linksgerichtete ecuadorianische Präsident Rafael Correa hatte ihm das Botschaftsasyl aus humanitären Gründen gewährt. Vor wenigen Tagen wurde von der Enthüllungsplattform Wikileaks die Befürchtung geäußert, dass die neue Regierung unter Präsident Lenin Moreno das Botschaftsasyl von Assange in absehbarer Zeit beenden werde.