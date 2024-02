Assange, Manning und Snowden: Was wurde aus den Whistleblowern?

Für die USA ist Julien Assange ein Verräter: Wikileaks dokumentierte US-Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan. Um den australischen Journalisten zu verurteilen, könnte ein über 100 Jahre altes Gesetz zum Einsatz kommen: Der Espionage Act. Das Gesetz stammt noch aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, wo die USA den Espionage Act nutzte, um sozialistische Kriegsgegner, wie den Österreich-Amerikaner Viktor L. Berger, wegzusperren.

Julian Assange: Jahrelang im Botschafts-Exil

2012 flüchtete Assange, getarnt als Motorradkurier, in die ecuadorianische Botschaft in London. In Schweden war er wegen eines Sexualdeliktes gesucht worden. Assange, der den Vorwurf immer abstritt, fürchtete, an die USA ausgeliefert zu werden. Er bekam in der Botschaft Asyl, musste aber in einem umfunktionierten Büro auf einer Matratze auf dem Boden schlafen.

Die Beziehung zu seinem Gastgeber war alles andere als rosig: Die Botschaft verwehrte ihm vereinzelt, das Internet zu nutzen, weil Assange immer wieder mit Twitter-Attacken den Zorn anderer Staaten auf Ecuador zog. So brachte ein Tweet zur Unterstützung des katalanischen Unabhängigkeitspolitikers Carles Puigdemont Spanien etwa gegen Ecuador auf.

Als der US-freundliche Lenín Moreno in Ecuador an die Macht kam, verlor Assange sein Asyl. Britische Handschellen schnappten 2019 zu, seitdem sitzt der Enthüller in Haft. Bei einer Auslieferung an die USA könnte ihn ein Leben hinter Gittern erwarten.