Assad lotete offenbar Asyl-Möglichkeiten aus

Offiziell dementieren die Verantwortlichen in Damaskus derartige Fluchtpläne. Der Machthaber selbst sagte in einem Interview mit dem TV-Sender Russia Today im Vormonat: „Ich werde in Syrien leben und sterben.“

Dennoch reißen die Asyl-Gerüchte um den Assad-Clan nicht ab. Zuletzt kursierten im vergangenen Sommer entsprechende Meldungen, nachdem die Arabische Liga der Herrscherfamilie Zuflucht angeboten hatte.

Wobei international die Meinungen zu einer derartigen Lösung geteilt sind. Während sich der britische Premier David Cameron so einen Schritt vorstellen kann, ist UN-Generalsekretär Ban Ki-moon dagegen: Menschenrechtsverletzungen müssten geahndet und vor Gericht bestraft werden. Auch Österreichs Außenminister Michael Spindelegger hat sich in der Causa Assad bereits mehrmals für die Einschaltung des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag ausgesprochen.