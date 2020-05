Alarm um Syriens C-Waffen

Um Damaskus toben schwere Kämpfe. Ebenso an der syrisch-türkischen Grenze im Norden. Die NATO beschloss am Dienstag die Stationierung von Patriot-Abfangraketen in der Türkei an der Grenze zu Syrien. Und in Jordanien sind jordanische ebenso wie US-Spezialeinheiten dem Vernehmen nach in „höchster Alarmbereitschaft“ – trainiert wurden sie speziell für den Fall, dass die syrische Armee im Kampf gegen Aufständische chemische Waffen einsetzt. Glaubt man Berichten in amerikanischen Medien, so könnte das sehr bald der Fall sein.

Wie schon im August warnte US-Präsident Obama das syrische Regime Bashar al Assads vor dem Einsatz chemischer Kampfstoffe. Im Sommer hatte Obama mit einem Militärschlag gedroht, sollte Assad Chemiewaffen gegen die Rebellen einsetzen. Am Montag sagte der US-Präsident: Man sei besorgt über die Möglichkeit einer solchen Verzweiflungstat. Zugleich drohte er mit Konsequenzen. Deutlicher wurde US-Außenministerin Hillary Clinton. Bei einem Besuch in Prag sprach sie von einer „roten Linie“, die das Regime überschreiten würde, was „umgehende Aktionen“ der USA zur Folge haben würde.