Armut, Konflikte, Klima: Illegale Migration in die EU steigt dramatisch

Die Pandemie hat dazu einiges beigetragen. Während die reichsten Personen der Welt ihre Vermögen verdoppelt haben – der KURIER berichtete –, sind 800 Millionen Menschen weltweit durch die Seuche in die extreme Armut abgerutscht.

Klimawandel

Doch das ist nicht der einzige Faktor, der die Migration in Richtung Europa antreibt. Der Klimawandel, der etwa riesige Flächen in Nordwestafrika in unbewohnbare Steppen verwandelt, lässt viele aus dieser Region aufbrechen. Auch in Afghanistan ist es keineswegs nur die Machtübernahme durch die Taliban, sondern vielmehr die seit Jahren anhaltende Dürre, die die Menschen in Richtung Europa aufbrechen lässt.