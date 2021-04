Söder verzichtet: Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union

31 zu neun Stimmen, sechs davon haben sich enthalten - so lautete die Bilanz, die Armin Laschet in der Nacht von Montag auf Dienstag vom CDU-Bundesvorstand erhielt. Es ist eine deutliche, aber nicht überwältigende Mehrheit für ihn, ein Pyrrhussieg. Für ihn ging es dabei nicht nur um die Kanzlerkandidatur, er musste um sein politisches Überleben kämpfen. Als CDU-Chef wäre er kaum zu halten, wenn er die Kandidatur nicht für sich entscheiden kann. So soll es ihm Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einem Telefonat mitgeteilt haben, wie die Bild-Zeitung berichtete.

Viel Last auf Laschet

Nun konnte er dieses Szenario zwar abwenden, geht aber nicht ohne Beulen aus dem Machtkampf. Die Dynamik der letzten achte Tage machte alte Probleme deutlich: Die CDU hat kein Führungspersonal, dem sie geschlossen die Merkel-Nachfolge zutraut. Wie will sie das ihren Wählern vermitteln? Dafür kommt vor allem, die von Söder oft zitierte Basis in Frage, also Arbeitsgemeinschaften, ehrenamtliche Mitglieder, Verbände, Abgeordnte. Sie müssen die Plakate für ihren Kanzlerkandidaten kleben.

Nach dem Gezerre der letzten Tage, den öffentlichen Statements, wonach viele aus der CDU in Armin Laschet keinen geeigneten Bewerber sehen, ist das schwer vorstellbar. Elisabeth Motschmann, CDU-Abgeordnete aus Bremen, rechnet mit einem schweren Wahlkampf für die Union, wie sie gegenüber der Bild-Zeitung einräumt: "Nun wird es die erste Aufgabe, die Anhänger von Markus Söder an der Basis zu befrieden."