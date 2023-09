"Es waren eben Deutsche": Nazi-Skandal im argentinischen Wahlkampf

Scharfe Kritik

Der Verband der jüdischen Gemeinden Argentiniens (DAIA) übte scharfe Kritik. "Wir verurteilen die Banalisierung des Holocaustes durch Martín Krause", schrieb die Gruppe am Freitag in einer Stellungnahme. "Wir warnen den Präsidentschaftskandidaten vor dem unangemessenen Missbrauch der Shoa in der öffentlichen Debatte und bestehen darauf, dass das Gedenken an sechs Millionen Ermordete nicht beschmutzt werden darf." Die jüdische Gemeinde in Buenos Aires ist eine der größten außerhalb von Israel.