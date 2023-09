Argentinien muss zwei Konzernen 16,1 Milliarden Dollar zahlen

Eine US-Richterin hat Argentinien in Zusammenhang mit der Teilverstaatlichung des Ölkonzerns YPF zu einer Zahlung von 16,1 Milliarden US-Dollar (rund 15 Milliarden Euro) an zwei Unternehmen verurteilt. Richterin Loretta Preska wies das südamerikanische Land am Freitag an, 7,5 Milliarden Dollar Schadensersatz und 6,85 Milliarden Dollar in Zinsen an den Konzern Petersen Energia zu zahlen.