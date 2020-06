Arbeiten bis zum Alter von 70 Jahren

Alle Australier, die nach 1965 geboren sind, müssen sich auf ein langes Arbeitsleben einstellen: Die neue, liberale Regierung will das Pensionsantrittsalter auf 70 Jahre hinaufsetzen. Offiziell verkünden wird diesen Schritt Finanzminister Joe Hockey, wenn er Mitte Mai seinen ersten Staatshaushalt präsentiert.

Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung und der zunehmend leeren Staatskassen hatte bereits die Vorgängerregierung das Rentenantrittsalter von derzeit 65 auf 67 Jahre erhöht. Ab dem Jahr 2035 aber sollen nach den Plänen der neuen Regierung alle Australier erst dann in Pension gehen, wenn sie 70 Jahre alt sind. Von allen Industriestaaten der Welt müssten die Australier dann am längsten arbeiten, bis sie in Pension gehen können.