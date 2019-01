Antrag auf späteren Brexit knapp gefallen

Das britische Unterhaus stimmte am Dienstagabend mit knapper Mehrheit (312 dagegen, 298 dafür) gegen ein Gesetzgebungsverfahren zur Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens ausgesprochen. Die Abgeordneten votierten am Dienstagabend mehrheitlich gegen einen Vorstoß der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper, den Brexit per Gesetzgebungsverfahren aufzuschieben, sollte bis Ende Februar kein Austrittsabkommen ratifiziert sein.