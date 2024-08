Es folgte noch der Apell an die Genossen „die Koordinaten von anderen Komplizen-Medien, die von zionistischen Unternehmen, Organisationen in Italien bezahlt werden, zu melden.“ Aufgrund der veröffentlichten Namen hat die italienische Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet .

Die bereits erstellte Liste der so bezeichneten „Zionisten und Zionistenfreunde“ ist lang. Jeder Name, gleich ob von Unternehmen oder Person, wird von einer kurzen erklärenden Zusammenfassung begleitet. Trotzdem sind die Verfasser der Meinung, dass ihre Recherche noch nicht vollständig sei - unter anderem, weil sich „zionistische Unternehmen oft hinter imperialistischen amerikanischen Unternehmen verstecken“. Sitz in Frankreich Aber wer ist diese sich selbst ernannte (neue) Kommunistische Partei (nKP), von deren Existenz bis zum Kommuniqué niemand was wusste? Das unter Klammern stehende Wort „neu“ gehört zum Namen, da es ja bereits eine Kommunistischen Partei in Italien gibt. Ihren Sitz scheint die nKP, laut Briefkopf in L’Île St Denis, Frankreich zu haben. Und da man klandestin ist, heißt es im Kommuniqué, kann - wer will - unbesorgt weitere Namen melden.

Auslöser dieser Kampagne war eine Pro-Palästina Veranstaltung Anfang August, in der Gabriele Rubini, dem breiteren Publikum als Chef Rubio bekannt, wieder einmal eine seiner Tiraden gegen die „italienischen Zionisten“, vor allem die „zionistischen Medien“ machte. Und zwar, was bei Chef Rubio auch nichts Neues ist, mit folgenden Drohungen an die Journalisten: „Sie müssen sich fürchten, wenn sie zur Arbeit gehen und um die Unversehrtheit ihrer Kinder bangen.“