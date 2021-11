Anti-Korruptions-Partei gewinnt Parlamentswahl in Bulgarien

In Bulgarien hat überraschend eine neue Anti-Korruptions-Partei die Parlamentswahl gewonnen. Bei der bereits dritten Wahl in diesem Jahr erhielt die Partei "Wir führen den Wandel fort" (PP) am Sonntag gut 25 Prozent der Stimmen, viel mehr als in den Umfragen erwartet.

Die bürgerliche GERB des im April abgewählten Ex-Regierungschefs Boiko Borissow kam mit 22 Prozent auf Platz zwei, wie aus den am Montag veröffentlichten amtlichen Zwischenergebnissen hervorgeht. Das Endergebnis wird erst im Lauf der Woche erwartet.

Für eine Überraschung sorgte auch der Einzug der nationalistischen Partei Wasraschdane (Wiedergeburt) ins Parlament, die ihren Erfolg wohl vor allem scharfer Kritik an den Corona-Maßnahmen zu verdanken hat. Die seit 2014 bestehende Splitterpartei, die bisher mit Russlandfreundlichkeit und EU-Gegnerschaft für Aufsehen gesorgt hatte, kam auf 4,9 Prozent.

"Harvard-Duo

Der Co-Vorsitzende der PP, Kiril Petkow, gilt nun als möglicher künftiger Ministerpräsident. Der Absolvent der US-Eliteuniversität strebt eine Koalitionsregierung ohne die GERB an. Er war von Mai bis September schon einmal Wirtschaftsminister in einem Übergangskabinett.