Syrischer Premier überlebt knapp

Wenn es darum geht, den Krieg der syrischen Regierung gegen Aufständische als Syriens „ Krieg gegen den Terror“ zu verkaufen, dann hatte er bisher die lauteste Stimme: Premierminister Wael al-Halki. Am Montag überlebte er einen Bombenanschlag auf seinen Wagenkonvoi in einem Vorort von Damaskus. Mindestens sechs Menschen starben. Darunter ein Leibwächter Al-Halkis. Sein Fahrer wurde verletzt. Al-Halki blieb unverletzt. Gleich nach dem Anschlag soll er an einer Kabinettssitzung teilgenommen haben. Der Bürgerkrieg ist längst angekommen in der syrischen Hauptstadt.

Al-Halki fungiert dabei vor allem als Sprachrohr der Regierung. Einer Regierung, die schwer in der Defensive ist. „Wir haben keine Wahl, außer zu gewinnen“, hatte Präsident Baschar al Assad unlängst vor einer libanesischen Delegation gesagt – als Schlussfolgerung seiner Sicht der Dinge: Die Amerikaner seien seit Ausbruch der Krise 2011 sehr pragmatisch mit dem Thema Syrien umgegangen. Und sie würden nicht bis zum Letzten gehen. „Sie werden mit dem Sieger mitziehen.“ Und daher also gebe es keine Alternative als zu siegen. Einen großen Schritt weiter war Al-Halki in seinen Aussagen gegangen: „Wir sind Partner im Krieg gegen den Terror“, hatte er gesagt – und mit „Wir“ Syrien und die USA gemeint.