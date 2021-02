Anschlag geplant: 20 Jahre Haft für iranischen Ex-Diplomaten

Der 30. Juni 2018 hätte ein besonders blutiger Terrortag werden können: 20.000 Menschen versammelten sich in Frankreich zu einer Großkundgebung von iranischen Exil-Oppositionellen (einige davon waren beim Urteilsspruch am Donnerstag dabei, siehe Bild oben), um gegen das Mullah-Regime in Teheran zu protestieren.

Doch ihnen drohte Gefahr: Zwei Terroristen waren bereits mit Sprengstoff in ihrem Wagen unterwegs. Ihr Ziel: ein Anschlag auf die Veranstaltung des „Nationalen Widerstandsrates Iran“, der in der Islamischen Republik verboten ist.

Allerdings machten Spezialeinsatzkräfte dem Terrorkommando – einem in Belgien lebenden Ehepaar – einen Strich durch die Rechnung, stoppten es und beschlagnahmten 500 Gramm des Sprengstoffs Triacetontriperoxid.

Sprengstoff und Vorrichtung hat ihnen laut Ermittlungen der iranische Diplomat Assadollah A. übergeben. Er war zu diesem Zeitpunkt in der iranischen Botschaft in Wien akkreditiert. Ihn verurteilte ein belgisches Gericht am Donnerstag zu 20 Jahren Haft – es gilt als erwiesen, dass A. für den Anschlagsplan verantwortlich ist.