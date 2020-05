Bildungsministerin Merkels ohne Titel

Bildungsministerin Annette Schavan ( CDU) habe in ihrer Doktor-Arbeit Zitate ohne Quellenangabe als eigene Leistung genutzt – und trage damit ihren akademischen Titel zu Unrecht. Dieses Urteil fällte am Dienstag der zuständige 15 -köpfige Fakultätsrat der Universität Düsseldorf, an der sie 1980 promoviert hatte. Schavan wird, wie sie schon zuvor andeutete, gegen diesen Entscheid beim Verwaltungsgericht klagen. Dessen Urteil und damit die Rechtskraft des möglichen Titel-Entzugs wird nicht vor der Bundestagswahl Ende September erwartet.

Damit ist nicht nur ein zweites Mitglied im Kabinett Merkel von einer Plagiatsaffäre um den akademischen Titel betroffen, nachdem schon 2011 Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ( CSU) deswegen zurücktreten musste. Mit Schavan ist auch Merkels engste Vertraute im Kabinett seit Beginn ihrer Kanzlerschaft nun politisch heftigst umstritten. Die Opposition hatte schon vor der Entscheidung der Universität für den Fall der Aberkennung ihren Rücktritt verlangt: Eine Bildungs- und Wissenschaftsministerin müsse beim akademischen Grad untadelig sein. Merkels Wahlkampf ist nun erheblich belastet, eine Kabinettsumbildung aber nicht wahrscheinlich.

Der Vorwurf gegen Schavan war schon im April – wie gegen andere Politiker von Union und FDP – anonym im Internet erhoben worden. Erst spät hatte der Fakultätsrat das Verfahren eröffnet und sich dabei auf das Gutachten eines Professors aus der eigenen Universität gestützt. Laut dem hat Schavan sich bei ihrer erziehungswissenschaftlichen Dissertation „Person und Gewissen“ vorsätzlich „in leitender Täuschungsabsicht“ fremden Materials bedient und dieses nicht kenntlich gemacht. Zuletzt war noch ein Pflichtenheft der Universität von 1978 aufgetaucht, in dem ausdrücklich vor Plagiaten durch nicht zitierte Übernahmen gewarnt wurde.