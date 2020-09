Annäherung zwischen Belgrad und Prishtina im Weißen Haus

Wo war die EU?

Während Trump sich mit Vučić und Hoti im Weißen Haus - zumindest für eine an Balkan-Politik interessierte Gemeinschaft - inszenieren konnte, musste man in Brüssel an diesem Freitag zusehen. Die Europäische Union muss sich die Kritik gefallen lassen, den Dialog zwischen Belgrad und Prishtina zwar zu leiten, doch in Sachen Kosovo immer noch nicht mit einer Stimme zu sprechen. Fünf der EU-Mitgliedsländer (Griechenland, Rumänien, die Slowakei, Spanien und Zypern) erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo aus verschiedenen Gründen nicht an.

"Die EU hat die Verhandlungen seit 9 Jahren geleitet und 33 Abkommen erzielt", sagt Faruk Ajeti, Affiliated Researcher am Österreichischen Institut für internationale Politik (OIIP) in Wien. "Und jetzt kommt Washington und erreicht, was Europa die ganze Zeit über versucht hat." Wünschenswert wäre in dieser Sache eine transatlantische Kooperation gewesen, sagt der Balkan-Experte. "Immer, wenn USA und Europa am Balkan etwas gemeinsam angepackt haben, hat es Frieden bedeutet." Spannend sei daher auch die künftige Rolle der Europäischen Union im Kosovo.

Die beteiligten Politiker zeigten sich begeistert von dem Abkommen. Experte Ajeti: "Jedes Abkommen, das eine Versöhnung begünstigt, ist natürlich zu begrüßen."