Das (un)feine Kalkül mit Bildern

Und auch darauf passt als mediale Antwort die kinderlose „Mutti“ mit dem angeheirateten Enkel perfekt, dazu liebevoll dargestellt in Bild als bescheidene, am Wochenende selbst kochende Hausfrau. Auch wenn das große deutsche Boulevardblatt zugeben muss, das nun nicht ganz so genau zu wissen.

Bilder gegen Bilder also, selten passte das so gut. Dass die jetzt mit manchen schönen Posen auf der winzigen Insel so aus der Nähe geschossen werden konnten, von Profis und nicht anderen Touristen mit ihren Handys, das wundert Kenner des Betriebs schon sehr. Bisher jedenfalls verhinderten die deutschen Sicherheitsleute und ihre stets präsenten italienischen Kollegen das perfekt: Aus Merkels alljährlichem Südtirol-Urlaub sind nur genehmigte und oft arrangierte Fotos bekannt.

Und aus ihrem Berliner Privatleben gar keine: Ein Bild aus Merkels Wohnung ist nicht einmal im Netz zu finden – wo sogar ein angebliches aus ihrer Studentenzeit in der DDR herumschwirrt, das sie beim damals üblichen Nacktbaden am Ostseestrand zeigen soll.

So drängt sich für die Herkunft der vielen schönen Bilder aus Ischia nicht nur Italienern deren altes Sprichwort auf: Se non è vero, è ben trovato (Wenn nicht wahr, so gut erfunden): Der vom Regierungssprecher gerügte „Paparazzo“ muss jedenfalls ein Meister seines Fachs sein.