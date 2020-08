Angela Merkel empfängt Greta Thunberg im Berliner Kanzleramt

Greta Thunberg fand ihr erstes Treffen mit Angela Merkel bei der UNO-Generalversammlung in New York im September des Vorjahres nicht gut. Merkel sei alleine an einem Selfie mit ihr interessiert gewesen, damit sie es auf der Instagram Seite „Save the Planet“ veröffentlichen konnte.

Diesmal soll alles anders werden, denn im September stehen in der EU die Verhandlungen über die Klimaziele bis 2030 an. Und Merkel will dabei als EU-Ratsvorsitzende Gas geben und eine Reduktion von 55 Prozent des CO2 Wertes vorgeben. Nach dem Green Deal, den EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorgestellt hat, soll der Emissionsausstoß bis 2050 auf Null gebracht werden.